Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigtes Verkehrsschild

Mutterstadt (ots)

Am 27.02.19, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer ein Verkehrsschild (verkehrsberuhigter Bereich) in der Turnhallenstraße. Ohne sich um den Schaden an dem Schild zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Mail an pischiferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell