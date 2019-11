Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch - Trinkgeldkassen entwendet - PKW rollt davon - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Am Freitag um kurz nach 0 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße einzudringen. Zunächst versuchte der Unbekannte mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe zu einem Büroraum zu zerschlagen. Nachdem dies misslang wurde versucht die Glasscheibe einer Terrassentür zu zerstören. Durch den entstandenen Lärm wachte der Wohnungsinhaber auf und begab sich ins Wohnzimmer. Daraufhin flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Blaufelden: Fahrzeug landet im Acker

Ein 23-jähriger Fahranfänger befuhr am Donnerstag um 12:35 Uhr die B290 von Blaufelden in Richtung Abzweigung nach Emmertsbühl. Infolge eines Fahrfehlers kam der Peugeot nach links von der Fahrbahn ab und in einem Acker zum Stehen. Hierbei entstand an dem Fahrzeug Totalschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Mainhardt: Trinkgeldkassen entwendet

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr hielt sich eine bislang unbekannte Frau in einem Ladengeschäft am Marktplatz auf und verwickelte die Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch. Durch geschickte Ablenkung gelang es der etwa 35 Jahre alten Frau drei Trinkgeldkassen in Form von Sparschweinen vom Tresen bzw. hinter dem Tresen zu entwenden. Die Diebin wird wie folgt beschrieben: Etwa 165cm groß, ausländischer Dialekt, unreine Haut, Leberfleck auf der rechten Wange, dunkelbraune lockige Haare, welche zum Zopf gebunden waren. Sie trug einen grünen Parka, graue Jeans mit seitlichen Silberstreifen, einen beige-grauen Schal, welche sie sich um den Kopf gewickelt hatte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Obersontheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

Zwischen Winzenweiler und Rothof kam es am Donnerstag um kurz vor 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Strecke in Richtung Obersontheim. An der oben genannten Örtlichkeit kam das Fahrzeug im Ausgang einer leichten Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn zunächst nach rechts ins Bankett und streifte die dortigen Schutzplanken. Beim Gegensteuern verlor der junge Fahrer komplett die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass dieses ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Etwa nach 150 Meter kam das Fahrzeug letztendlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Michelfeld: Auffahrunfall

Auf der B14 zwischen Schwäbisch Hall und Michelfeld kam es am Donnerstag um 18:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Eine 42-jährige VW-Fahrerin erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 30-jährige Ford-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf.

Gaildorf: PKW rollt davon

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr stellte eine 28-jährige Frau ihren PKW BMW in der Beethovenstraße ab, ohne diesen ausreichend zu sichern. Der PKW machte sich daraufhin selbstständig und rollte rückwärts über die querende Marienstraße und prallte anschließend gegen einen geparkten VW Golf. Der Golf wurde durch den Anstoß gegen einen Gartenzaun geschoben. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

