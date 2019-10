Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Aufmerksame Senioren fallen nicht auf Trickbetrüger am Telefon rein

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am gestrigen Tag, dem 29.10.2019, waren offenbar ältere Menschen aus der Region Ribnitz-Damgarten im Visier von Trickbetrügern. Im örtlichen Polizeirevier gingen drei Hinweise von Senioren zum Verdacht des versuchten Trickbetruges ein. Das Dunkelfeld wird allerdings um einiges höher eingeschätzt.

In zwei Fällen gab sich der unbekannte, männliche Anrufer als vermeintlicher Polizist Frank Schneider aus dem K4 des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten aus. Richtig ist an dieser Stelle jedoch, dass es diesen Mitarbeiter bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten nicht gibt.

Der mutmaßliche Betrüger gab gegenüber einer 81-Jährigen sowie einem 75-Jährigen an, dass in der Nachbarschaft in der Nacht zuvor eingebrochen worden sei. Während man zwei von drei Tatverdächtigen gefasst hätte, sei einer noch auf der Flucht, der angeblich im Besitz von personenbezogenen Daten wie Namen und Kontodaten der Angerufenen sei und nun an deren Erspartes wolle. Ziel dieser ausgedachten Geschichte war es dabei, an die Kontodaten der beiden Rentner zu gelangen. Auf diesen Trick fielen die 81-Jährige und der 75-Jährige jedoch nicht herein und sie beendeten das Telefonat.

Auch in dem dritten Fall reagierte ein aufmerksamer 69-Jähriger richtig, indem er das Gespräch beendete und nicht auf die Forderungen einging. Der männliche Anrufer gab vor, dass der Rentner einen Reisegutschein gewonnen habe und zusätzlich einen VW Polo oder 30.000 Euro gewinnen könne, wenn er die Kontodaten am Telefon herausgibt. Auf die Masche des Gewinnspielbetruges fiel der 69-Jährige allerdings nicht herein, so dass auch hier kein Schaden entstand.

In allen drei Fällen begrüßt die Polizeiinspektion Stralsund das aufmerksame und beispielgebende Handeln der drei Renter/-innen. Wer ebenfalls derartige Anrufe erhalten hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten. Nur so können die Trickbetrugsmaschen aufgedeckt und polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell