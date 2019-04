Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In die im 1. OG gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße brachen in der Nacht zum Montag bislang nicht ermittelte Täter ein. Die Balkontüre hebelten die Einbrecher brachial auf und durchsuchten sämtliche Räume wie auch Behältnisse. Mit dem Inhalt einer Geldkassette sowie mit den beiden Autoschlüsseln für einen Audi A 5 verließen sie die Wohnung wieder. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt; dies bedarf der weiteren Überprüfungen. Am Montagmorgen stellte ein Familienmitglied den Einbruch fest und informierte die Polizei. Einbruchszeit war demnach zwischen Sonntag, ca. 17.45 Uhr und Montagmorgen, 9.30 Uhr. Bewohner des Hauses oder sonstige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

