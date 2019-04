Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Sachbeschädigung - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Volvo, die sich am Montagvormittag in der Parkstraße ereignet hat, erhofft sich die Polizei. Ein bislang Unbekannter beschädigte auf noch nicht geklärte Art und Weise den Bereich des Radkastens. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 1.500 Euro. Abgestellt war der Volvo mit MOS-Kennzeichen in der Zeit zwischen 7.40 und 13 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

