POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Plüderhausen - Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Am Freitag zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde ein PKW Audi, der in der Lerchenstraße geparkt war, durch ein anderes Fahrzeug an der Seite gestreift und stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht.

