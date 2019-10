Polizei Bonn

POL-BN: Einladung zur Veranstaltung: "Cybercrime - Wirksamer Schutz für Unternehmen und Handwerk, Vernetzung mit Polizei und Justiz"

Bonn (ots)

Nicht nur große Konzerne - auch klein- und mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe stehen im Fokus von Cyberkriminellen.

Die Gefahr eines Angriffs auf Firmen-Notebooks, Smartphones und PC-Arbeitsplätze hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Während die "Großen" mit eigener Security Abteilung immer weniger angreifbar sind, sind die kleinen und mittelständischen Betriebe für die Straftäter umso interessanter geworden. Durch Angriffe auf die noch vielfach oder überwiegend ungeschützte Soft- und Hardware der Firmen fahren Cyberkriminelle hohe Gewinne ein und richten entsprechende Schäden an.

Die Maschen der Täter sind dabei weitreichend: Datendiebstahl durch Phishing-Mails, gefälschte Zahlungsanweisungen, digitale Wirtschaftsspionage, Verschlüsselung von Firmendaten mit anschließender Erpressung sind nur einige der häufigsten Cyberstraftaten zum Nachteil von Unternehmen und Handwerk.

Durch eine gute Absicherung von Netzwerken und erhöhter Aufmerksamkeit von Mitarbeitern kann das Risiko, dass Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs zu werden, deutlich gesenkt werden.

Dazu sollten die Unternehmen und Betriebe wissen, welche Risiken sie derzeit bedrohen, wie sie ihr Firmennetzwerk und sensible Daten vor Cyberattacken schützen können und wie sie im Schadensfall richtig reagieren.

Die Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg und die Polizei Bonn laden daher mit freundlicher Unterstützung des Cyber Security Clusters Bonn und der IHK Bonn/Rhein-Sieg herzlich ein zur kostenfreien Veranstaltung:

"Cybercrime - Wirksamer Schutz für Unternehmen und Handwerk, Vernetzung mit Polizei und Justiz"

am Donnerstag, 31. Oktober 2019, 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr

in der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg, Grantham-Allee 2-8 · 53757 Sankt Augustin

Informationen zum vorgesehenen Programmablauf finden Sie auf https://bonn.polizei.nrw/artikel/schutz-vor-cybercrime. Anmeldungen werden bis zum 25.10.2019 per E-Mail an milz@khs-handwerk.de oder per Fax an 02241 990155 angenommen.

