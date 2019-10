Polizei Bonn

POL-BN: Messdorfer Feld: Unbekannter belästigte Läuferinnen

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Montag, 21.10.2019 im Messdorfer Feld eine 21-jährige Frau unsittlich angefasst haben soll. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand joggte die junge Frau gegen 08.30 Uhr über einen Feldweg, als ihr plötzlich ein junger Mann im Vorbeilaufen an das Gesäß griff. Anschließend lief der junge Mann davon. Die Frau informierte am Nachmittag die Polizei. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 der Bonner Polizei übernahmen die Ermittlungen und prüfen einen möglichen Zusammenhang mit drei weiteren Fällen. Am 15.10.2019, wurden um 08:15 Uhr und 08:30 Uhr, zwei Frauen im Alter von 22 und 23 Jahre ebenfalls auf ihrer Laufrunde durch das Messdorfer Feld von einem Unbekannten am Gesäß angefasst und angesprochen. Ebenso am 08.10.2019. Um 14:05 Uhr war eine 19-Jährige ebenfalls beim Joggen von einem jungen Mann unsittlich berührt worden. Der Tatverdächtige wurde von den Zeuginnen wie folgt beschrieben:

ca. 14 - 18 Jahre alt ca. 160 - 170 cm groß schlanke Statur dunkle Hautfarbe

Wer Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0228-150 zu wenden.

