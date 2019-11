Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Nach Griff ans Gesäß im Schnellrestaurant- vorläufige Festnahme+++

Hamburg (ots)

Ein Mann stand hinter einer Frau in einem Schnellrestaurant im Bahnhof Altona in der Schlange. Plötzlich griff er ihr ans Gesäß. Die Frau wehrte sich. Der Mann konnte durch die Bundespolizei nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden.

Am 31.10.2019 gegen 21:45 Uhr befand sich ein 23-jähriger somalischer Staatsangehöriger in einem Schnellrestaurant im Bahnhof Altona. Vor ihm in der Schlange zum Tresen stand eine 17-jährige ghanaische Staatsangehörige. Plötzlich griff der Mann der Frau an deren Gesäß. Beide Personen kannten einander nicht. Die Geschädigte stieß den Täter von sich weg und entfernte sich daraufhin, jedoch folgte ihr der Mann.

Ein auf die Situation aufmerksam gewordener Bundespolizist stellte den Mann nach einer kurzen Verfolgung und nahm ihn vorläufig fest. Er wurde nun dem Bundespolizeirevier Hamburg Altona zugeführt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille.

Der 23-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier dem LKA zur erkennungsdienstlichen Behandlung überstellt.

Hier musste er später wieder auf freien Fuß gesetzt werden, da keine Haftgründe vorlagen.

Thomas Hippler

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: Thomas.Hippler@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell