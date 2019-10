Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Mutter und Sohn nach Diebstahl z.N. einer 81-Jährigen festgenommen+++

Hamburg (ots)

Zivilfahnder der Hamburger Bundes- und Landespolizei beobachteten einen Mann und eine Frau dabei, wie sie einer Kundin in einem Supermarkt in Hamburg-Neugraben die Umhängetasche stahlen. Beide wurden festgenommen, das Diebesgut wurde der völlig aufgelösten Geschädigten wieder ausgehändigt.

Am 29.10.2019 gegen 13:30 Uhr befanden sich Zivilfahnder in einem gemeinsamen Einsatz von Bundes- und Landespolizei im Bereich eines Supermarktes im Einkaufszentrum Süderelbe in Hamburg-Neugraben. Die Fahnder beobachteten eine 41-jährige Frau sowie deren 22-jährigen Sohn (beides serbische Staatsangehörige), welche in der Discount Filiale die an einem Einkaufswagen angehängte Umhängetasche einer 81-jährigen deutschen Staatsangehörigen entwendet hatten.

Vor dem Supermarkt wurden die Täter festgenommen.

Die Geschädigte hatte mittlerweile bemerkt, dass ihre Umhängetasche gestohlen worden war. In dieser befanden sich u.a. Haustürschlüssel, Personalausweis und ca. 300.- Euro Bargeld. Die Frau stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und zitterte am ganzen Körper.

Überglücklich und erleichtert reagierte sie, als sie unmittelbar daraufhin von den Bundes- und Landespolizisten angesprochen wurde.

Die Tasche konnte ihr samt vollständigen Inhalts wieder ausgehändigt werden.

Mutter und Sohn mussten später wieder auf freien Fuß gesetzt werden, da keine Haftgründe vorlagen.

