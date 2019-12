Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fronttür beschädigt

Nordhorn (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Nordhorn in der Sandstiege in der Zeit von 10:45 bis 11:15 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein grauer Pkw VW Tiguan parkte auf den Parkplätzen an der Stirnseite des Rathauses. Eine bisher unbekannte Person parkte sein Fahrzeug links daneben ein. Ein Insasse dieses Fahrzeugs stieß beim Öffnen der Beifahrertür gegen die linke Fronttür des Tiguan und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090 zu melden.

