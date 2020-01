Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Raub - Einbruch - Sachbeschädigung - Betrugsversuche durch "Falsche Polizeibeamte"

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Kennzeichenschilder gestohlen

Kirchheim - Am Donnerstag (30.01.), zwischen 14:00 Uhr und 22:15 Uhr, stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen - HEF-EF 198 - von einem blauen Mitsubishi "Colt". Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Bereich der Industriestraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 60 Euro.

Handtasche geraubt - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Bad Hersfeld - Am Donnerstagabend (30.01.), gegen 20:50 Uhr, liefen die beiden Geschädigten - 20 Jahre und 24 Jahre aus Rotenburg a. d. F.- die Straße "Neumarkt" entlang. Eine bisher unbekannte männliche Person näherte sich den beiden Damen und versuchte deren Handtaschen zu entreißen. Die Tasche der 20-Jährigen konnte der Täter in seine Gewalt bringen. In den Besitz der Tasche von dem 24-jährigen Opfer konnte der Dieb auf Grund deren Gegenwehr nicht kommen. Nach der Tat flüchtete der Täter in Richtung Rosengasse. In der gestohlenen Tasche befand sich neben diversen Ausweisdokumenten und Bargeld auch ein Smartphone. Die Geschädigten konnten folgende Angaben zu dem Täter machen: Circa 20 bis 25 Jahre alt, vermutlich Südländer, schwarze Haare und er trug eine dunkle Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder unter www.polizei.hessen.de entgegen.

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Donnerstag (30.01.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Kolberger Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und brachen im Lokal zwei Automaten auf. Die Höhe des Diebsgutes ist noch unklar. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Pkw beschädigt - Reifen eingestochen

Niederaula - Am Mittwoch (29.01.) zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Hyundai "Santa Fe", welcher im Bereich der Hauptstraße abgestellt war. Unbekannte stachen mit einem spitzen Gegenstand den hinteren rechten Reifen ein. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Polizei warnt vor "Falschen Polizeibeamten": Anrufe durch falsche Polizisten im Landkreis Hersfeld - Rotenburg.

Bad Hersfeld - Unbekannte haben am Donnerstag (30.01.) im Stadtgebiet von Bad Hersfeld versucht, als sogenannter "Falscher Polizeibeamter" an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Polizist oder Kriminalbeamter und gaben vor, dass ein Einbruch in der Nachbarschaft stattgefunden hat und vermutlich auch ein Einbruch in das eigene Wohnhaus bevorsteht. Um Bargeld und weitere Wertgegenstände zu schützen, sollen die Angerufenen dieses an angebliche und natürlich falsche "Polizeibeamte" aushändigen. Nach jetzigen Ermittlungen kam es glücklicherweise zu keinem Schadenseintritt.

Ihre Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Die Polizei ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Verständigen Sie im Zweifel immer die Polizei über den Notruf 110! - Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

