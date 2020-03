Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ereignisse aus dem Kreis

Waiblingen (ots)

Schorndorf: Betrunken Böschung hinabgestürzt

Ein 59 Jahre alter betrunkener Mann ist in der Nacht zum Dienstag, gegen 00:20 Uhr in der Mittlere Uferstraße die Böschung hinabgestürzt und am Remsufer zum Liegen gekommen. Glücklicherweise war er nicht ins Wasser gefallen und somit äußerlich trocken geblieben. Der Betrunkene war nicht mehr fähig alleine aufzustehen oder sich klar zu artikulieren. Bei dem 59-Jährigen fanden die Beamten eine leere Wodka und eine leere Whiskey-Flasche, welche dessen Zustand erklärten. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde festgestellt, dass sich der Mann beim Sturz das Schlüsselbein gebrochen hatte.

Waiblingen: Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine 54 Jahre alte Fahrzeughalterin nicht auf ihrem Unfallschaden sitzen bleibt. Ein 48 Jahre alter Renault-Fahrer hatte am Montag kurz nach 10:00 Uhr in der Heinrich-Küderli-Straße einen geparkten Pkw, Hyundai gestreift und war anschließend weitergefahren. Auf einem nahegelegenen Kundenparkplatz stellte er seinen Wagen ab und begutachtete den Schaden aus der Ferne ohne sich als Unfallbeteiligten erkennen zu geben. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und informierte die zurückkehrende Halterin des Hyundai über die Ereignisse. Als der Unfallverursacher mit dem Unfall konfrontiert wurde, verweigerte er die Angabe seiner Personalien. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm sich der Sache an, der Unfallverursacher muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Der Sachschaden an dem Hyundai wurde auf circa 1.500 Euro beziffert.

Waiblingen: Arbeitsunfall

Auf einer Baustelle im Hausweinberg hat sich am Montag um 15:00 Uhr ein 17 Jahre alter Arbeiter eine Verletzung am Fuß zugezogen, als er ausrutschte und umknickte. Er musste von der Feuerwehr aus der Baugrube gerettet werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell