POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht auf der Autobahn

Am Dienstagmorgen kurz vor 6:30 Uhr warn ein 42 Jahre alter LKW-Fahrer mit seinem mercedes-Sattelzug auf der Autobahn A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Kirchberg übersah er einen auf dem Verzögerungsstreifen fahrenden 56-Jährigen in seinem Renault Kangoo. Der Auflieger des LKW-Gespanns stieß seitlich mit dem Renault zusammen und drückte diesen nach rechts in die Leitplanken. Der LKW-Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt ungehindert fort. Der Renault-Fahrer konnte den LKW einholen und zum Anhalten bewegen. Als der Renault-Fahrer dem Beifahrer im LKW mitteilte, dass er die Polizeirufen würde, verständigten sich die LKW-Insassen kurz und fuhren dann unvermittelt weiter. Die verständigte Polizeistreife konnte den LKW einholen und erneut anhalten. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen. Ihm droht nun ein Verfahren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro.

Mainhardt: Wildunfall

4.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagmorgen gegen 7:45 Uhr auf der K2670 als ein 18-Jähriger mit seinem Smart ein Reh erfasste, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Reh starb an der Unfallstelle.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Eine 29 Jahre alte VW Polo-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 7:40 Uhr die K2573 von Breitenstein kommend in Richtung B19.Hier wollte sie nach links in Richtung Gelbingen abbiegen. Dabei übersah sie den VW Passat eines 37-Jährigen. Dieser war in Richtung Untermünkheim unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Montagnachmittag war ein 81 Jahre alter Renault-Fahrer auf der Maulacher Hauptstraße in Richtung L2218 unterwegs. Hier wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er den VW Passat eine s32-Jährigen. Dieser versuchte noch dem Renault auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde der VW-Fahrer, sowie seine 66-jährige Beifahrerin jeweils leicht verletzt. Sie wurden von Rettungskräften versorgt. Da der VW nach dem Zusammenstoß Feuer fing, war die Feuerwehr ebenfalls im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

