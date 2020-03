Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ereignisse aus dem Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Burgstetten: Zwergkaninchen erschlagen

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Burgstall zwölf Zwergkaninchen erschlagen, welche in einem Stall hinter einem Wohnhaus im Grabenweg untergebracht waren. Die Besitzerin fand die Tiere am Dienstagmorgen tot im Stall und verständigte anschließend die Polizei. Bei den Tieren wurde ein Holzpfosten aufgefunden, der offensichtlich als Tatmittel diente. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet unter Telefon 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Backnang: Solarpanel auf Schuldach beschädigt

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 17.03. und Dienstag, 31.03.2020 mit roher Gewalt ein Solarpanel auf dem Dach der Max-Eyth-Realschule in der Hohenheimer Straße beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 400 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Backnang, Telefon 07191/9090.

Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 48 Jahre alter Mercedesfahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte um 07:37 Uhr die Landesstraße 1151 von Schlichten in Richtung Schorndorf befahren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei prallte er mit seinem Wagen gegen die Leitplanke wodurch ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro entstand. Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

