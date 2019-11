Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbrüche in Rheinbach-Wormersdorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen 14:00 und 20:00 Uhr registrierte die Bonner Polizei am 27.11.2019 zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Rheinbach-Wormersdorf: In dem Zeitraum zwischen 17:30 und 18:30 Uhr waren Unbekannte auf der Kannenbäckerstraße unterwegs. Nach der Spurenlage machten sie sich an der rückwärtigen Terrassentüre zu schaffen - durch das gewaltsame Öffnen gelangten sie schließlich in die Zimmer des Hauses, die sie augenscheinlich auch nach möglichem Diebesgut durchsuchten. In der Zeit zwischen 14:00 und 20:00 Uhr waren Unbekannte auf der Floßstraße unterwegs. Auch hier gelangten sie durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre in die Zimmer des Hauses, in denen sie augenscheinlich auch einige Schränke durchsuchten. In beiden Fällen verließen die Einbrecher den Tatort schließlich unerkannt - zu Art und Umfang der möglichen Beute liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Hierbei wird auch geprüft, ob die Tatausführungen zu den beiden geschilderten Fällen in einem Zusammenhang stehen könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell