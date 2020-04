Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Kletterunfall - Mann bei Absturz verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Bei einem Kletterunfall wurde am Sonntagmittag, 05.04.2020, ein 37 Jahre alter Mann in der Wutachschlucht bei Stühlingen-Blumegg verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Gegen 16:00 Uhr war der Mann mit zwei Begleitern am Baumklettern, als ein Ast brach, an dem eine Seilsicherung befestigt war. Der Mann stürzte vom Baum in die Wutachschlucht. Die Bergwacht barg den Verletzten aus der Schlucht. Er war ansprechbar. Über sein genaues Verletzungsbild liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

