Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Drei Leichtverletzte bei Motorradunfall

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 05.04.2020, kollidierten in Todtmoos-Weg zwei Motorräder, drei Personen wurden leicht verletzt. Kurz nach 15:00 Uhr waren die beiden Suzuki-Motorräder in der Ortsdurchfahrt zusammengestoßen, da ein 32-jähriger nach links in Richtung Lehen abbog und ein 27-jähriger diesen langsam Fahrenden überholte. Neben den Fahrern erlitt auch eine 27 Jahre alte Sozia leichte Verletzungen. Eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. An den Motorrädern entstanden geringe Sachschäden.

