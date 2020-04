Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 03.04.2020, wurde in Bad Säckingen versucht, ein auf dem Parkplatz beim Waldbad abgestelltes Auto aufzubrechen. Vermutlich mit einer Brechstange gingen der oder die Täter brachial zu Werke und verursachten einen Schaden von rund 5000 Euro am Pkw. Aus dem Auto wurde nichts gestohlen, die Fahrertüre hielt stand. Der Wagen war dort von ca. 16:00 Uhr bis 16:25 Uhr geparkt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) ermittelt.

