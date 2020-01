Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Einbrecher?

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Einbrecher nehmen nichts mit Innerhalb der letzten drei Tage drangen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Wohnhauses am Kaltenborn ein. Die Täter durchsuchten das Haus, machten jedoch augenscheinlich keine Beute. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Wiblingwerde nimmt die Polizei in Altena entgegen.

