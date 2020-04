Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer versucht zu flüchten - ohne Führerschein und mit 0,5 Promille

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend, 05.04.2020, in WT-Waldshut versucht, vor der Polizei zu flüchten. Der Pkw des Mannes war gegen 23:15 Uhr auf einem Parkplatz im Lonza-Areal einer Polizeistreife aufgefallen. Als der Fahrer die Polizei erkannte, gab er Gas. Zunächst fuhr er über eine rote Ampel auf die B 34 in Richtung Waldshut. Nachdem er beim Grenzübergang ein anderes Auto überholt hatte, brach das Heck aus und ein Hinterrad touchierte den Bordstein, so dass dieses beschädigt wurde. Der Fahrer hielt an und sprang aus dem Wagen. Eine im Auto befindliche Frau versuchte ebenso zu flüchten, konnte aber daran gehindert werden. Der mutmaßliche Fahrer, ein 17-jähriger, konnte von Streifen der Bundespolizei, die gerade an der Grenze waren, in der Nähe völlig außer Atem vorläufig festgenommen werden. Einen Führerschein hatte der junge Mann natürlich nicht und außerdem noch ca. 0,5 Promille intus. Gegen ihn und die im Auto mitfahrende Halterin wurden Ermittlungen eingeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell