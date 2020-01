Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Vermisste Person Alexandra May - Folgemeldung

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Seit Freitag, 27.07.2018, wird die 47-jährige Alexandra M. aus Eutin vermisst.

Alexandra May lebte in einer Betreuungseinrichtung in Eutin und war an dem Morgen auf dem Weg zu ihren Eltern nach Grömitz. Sie ist 171 cm groß, hat kurze, grau-blonde Haare, und war zuletzt bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer Shorts, eventuell trug sie zusätzlich einen Strohhut.

Sie nutzte den Bus und musste in Neustadt /Holstein in einen anderen Bus umsteigen. Da sie nicht genügend Bargeld mit sich führte, wurde die Mitnahme abgelehnt. Leider hatte sie im Vorwege bei einem Besuch bei den Eltern ihren Schwerbehindertenausweis vergessen, der sie zur kostenfreien Nutzung der Busse berechtigt hätte.

Trotz intensiver Suche wurde Frau May bis heute nicht gefunden. Ein erster Fahndungsaufruf in der Sendung "Aktenzeichen xy... ungelöst" vom 22.08.2018 erbrachte zwar einige Hinweise zu ihrem vermeintlichen Aufenthaltsort, führten jedoch sie nicht zum Auffinden von Frau May.

Am morgigen Mittwoch, den 15.01.2020, erfolgt nun ein erneuter Filmbeitrag in der Sendung.

Neben den bereits beschriebenen, von ihr mitgeführten Taschen trug Alexandra May am Hals eine Kette mit einem kleinen Anhänger in Form eines Harlekins. Kette und Anhänger werden ebenfalls am Mittwoch in der Sendung "Aktenzeichen xy... ungelöst zu sehen sein.

Hinweise zu der vermissten Person werden, auch während der Sendung und danach, von der Kriminalpolizei in Eutin (04521 - 8010) oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell