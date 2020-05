Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruchdiebstahl

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Geschäftshaus auf dem Grevener Damm eingebrochen. Die Einbrecher begaben sich auf den Balkon einer Wohnung im ersten Geschoss, brachen hier die Balkontür auf und begaben sich von dort dann in die Geschäftsräume. Hier öffneten sie die Kasse und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Auf ihrem Weg aus dem Gebäude nahmen sie noch zwei Koniferen und ein Radio mit. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell