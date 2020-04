Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag (16.04.2020) auf der Kreuzung B295 und Flachter Straße ist eine Frau leicht verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Opels fuhr gegen 09.10 Uhr auf der B295 in Fahrtrichtung Weilimdorf. Er kollidierte auf der Kreuzungsmitte zur Flachter Straße mit dem blauen BMW einer 27-Jährigen, die von dort in Fahrtrichtung Hausen unterwegs war. Beide gaben an, bei grünem Signal in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 26.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

