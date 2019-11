Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel/Moers: Bürger und Polizei: Wir machen Musik zum Advent!

Kreis Wesel (ots)

Am Samstag (30. November) ist es endlich so weit: In der katholischen Kirche St. Ida in Moers gibt es wieder das traditionelle Regionalkonzert des Chorverbandes der Deutschen Polizei (CVdDP). Es steht unter dem Motto "Bürger und Polizei: Wir machen Musik zum Advent!"

Als Künstler sind das Landespolizeiorchester NRW mit dabei, "Chorrage", der Polizeichor der Polizei Düsseldorf und die Moerser Gruppe "Gospel Invitation". Sie hat in der Kirche ein "Heimspiel".

Karten für das vorweihnachtliche Konzert kosten 10,-- Euro.(Schüler/Studenten 5,-- Euro.)

Vorverkaufsstellen: Eicker Reiseshop, Inh. Sabrina Höfels, Oderstraße 93 f-g, Moers Kirchengemeinde St. Martinus - Pfarrbüro -, Heiermannsweg 6, Moers Mitglieder des Chores "Gospel Invation" oder Kartenreservierung per E-Mail an: Buchung@gospel-invitation.de

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell