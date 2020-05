Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Kettenreaktion- Beteiligte verletzt

Bünde (ots)

(sls) Eine kleine Unaufmerksamkeit führte am Samstagnachmittag gegen 13.40 Uhr zu einem Unfall auf der Engerstraße in Bünde. Eine 37-jährige aus Enger befuhr mit ihrem Nissan die Engerstraße stadtauswärts. In Höhe eines Autohauses musste sie verkehrsbedingt warten und bremste ihren Nissan bis zum Stillstand ab. Ein 38-jähriger Bünder erkannte das Abbremsen rechtzeitig und kam ebenfalls mit seinem Renault Twingo hinter dem Nissan zum Stillstand. Die Fahrerin eines VW Polo nahm das Abbremsen jedoch nicht rechtzeitig war. Die 43-jährige Bünderin fuhr mit ihrem Polo auf den Renault Twingo hinten auf. Dieser wurde so weit nach vorne geschleudert, so dass es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Nissan kam. Durch die Wucht wurde der Twingo nach rechts auf den Gehweg geschoben. Der VW Polo schleuderte nach links über die Gegenfahrbahn gegen einen Fahnenmasten auf einer Grundstückseinfahrt. Als drei Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und mussten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 Euro angegeben.

