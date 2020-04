Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftwagen - Stein in Scheibe geworfen

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch (29.04.) haben bislang unbekannte Täter an zwei PKW in der Friedrich-Ebert-Straße in Hunnebrock Scheiben beschädigt. An einem VW Golf Kombi und einer Ford Fiesta Schräghecklimousine, welche beide am Fahrbahnrand geparkt waren. Zeugen gaben an, etwa gegen 03:00 Uhr in der Nacht, Geräusche gehört zu haben. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

