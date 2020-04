Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Beide Fahrzeug müssen abgeschleppt werden

Herford (ots)

(um) Mit leichten Verletzungen kam der 22-jährige Unfallbeteiligte an der Stadtholzstraße bei einem Verkehrsunfall gestern davon. Gegen 08:42 Uhr am Morgen befuhr er mit seinem Ford Kleinwagen die Stadtholzstraße Richtung Salzuflen. An der Einmündung zum Kiefernweg fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 57-Jähriger in seinem Kia an. Auf der Fahrbahn kam zu einem Zusammenstoß beider PKW, die anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 3000.- Euro.

