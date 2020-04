Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahl - Container vom Kindergarten aufgebrochen

Herford (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter brachen die Wohncontainer eines Kindergartens am Wüstener Weg auf. Aus dem Inneren konnten dann lediglich Küchenutensilien gestohlen werden. Zudem beschädigten die Täter Teile der Spielgeräte, die sich auf dem Gelände befinden. Die Tat geschah im Zeitraum vom Sonntag, (26.04.), 14:00 Uhr und Montag, (27.04.), 15:00 Uhr. Der Schaden muss noch beziffert werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

