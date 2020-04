Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch an der Ringstraße- Fensterscheibe eingeschlagen

Löhne (ots)

(sls) Durch einen Firmenmitarbeiter wurde am Montagmorgen (27.4.) ein Einbruch an der Ringstraße in Löhne gemeldet. Unbekannte warfen am vergangenen Wochenende auf der Rückseite eines Firmengeländes die Scheibe eines Fensters ein und drangen in das Innere der Firma. Dort wurden in den Büroräumen mehrere Schränke, Schubkäste und Fächer durchsucht. Die Täter entwendeten ein Laptop und verließen das Tatobjekt vermutlich durch das eingeschlagene Fenster. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wir sind auf der Suche nach Zeugen, denen im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Bitte melden sie sich (05221-8880).

