Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Grundschule ein- Elektronische Geräte als Diebesgut

Kirchlengern (ots)

(sls) Bereits in der Nacht zu Freitag (24.4.) kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule am Finkenbusch. Auf bisher unbekannte Weise drangen unbekannte Täter in die Schule ein. Dort brachen sie mit Gewalt eine Zugangstür zu Büroräumen auf. Im Inneren der Räume wurden mehrere Schubladen und Schränke aufgebrochen und nach möglichem Diebesgut durchsucht. Einige Gegenstände wurden auf den Boden geschmissen. Letztendlich nahmen die Täter einen Laptop und ein Funkmikrofon im Wert von ca. 1.400 Euro mit. Anschließend flüchteten die Täter aus dem Objekt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Auswertung weiterer Spuren ist zurzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Direktion Kriminalität bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichem Verbleib des Diebesgutes machen können, sich zu melden (05221-8880).

