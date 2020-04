Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen zusammen- Beteiligter unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(sls) Am Freitagmittag (24.6.) gegen 11.50 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Unfall an der Zimmerstraße in Herford gerufen. Auf der Zimmerstraße kam es im Bereich einer Radwegeinmündung zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein 43-Jähriger aus Herford befuhr zunächst einen Verbindungsradweg aus Richtung Schlosserstraße kommend entlang der Bahngleise in Richtung Zimmerstraße. Zum gleichen Zeitpunkt befand sich auf der Zimmerstraße in Richtung Weberstraße ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad, der beabsichtigte nach links auf den Radweg in Richtung Schlosserstraße zu fahren. Im Übergang zwischen Radweg und Zimmerstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrradfahrer. Durch die Kollision wurde der 51-Jährige aus Herford im Rückenbereich verletzt und wird selbständig eine ärztliche Untersuchung durchführen lassen. Bei dem 43-Jährigen stellten die Beamten einen erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief deutlich positiv, so dass dem Herforder eine Blutprobe entnommen wurde.

