Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen zum Wohnungsbrand in Hanau vom 05.01.20

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Wohnungsbrand fordert zwei Verletzte - Hanau

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Wohnungsbrand im Kiefernweg 5 in Hanau, bei dem die 84 Jahre alte Wohnungsinhaberin und ihr 59 Jahre alter Gast nicht unerheblich verletzt wurden. Laut Feuerwehr war offenbar ein Weihnachtsbaum mit Echtkerzen brandursächlich. Bei Löschversuchen zogen sich beide Personen Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Vorsichtshalber wurden die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht, konnten aber nach den Löscharbeiten ihre Wohnungen wieder betreten. Es entstand ein Sachschaden von zirka 20.000.- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Offenbach am Main, 05.01.20, Arnd Bamberg, PHK und PvD

