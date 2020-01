Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflucht: Polizei hat erste gute Hinweise...

Offenbach (ots)

Main-Kinzig-Kreis

Erste gute Hinweise nach Unfallflucht - wo steht das stark unfallbeschädigte Fahrzeug? - Gelnhausen

(aa) Nach einer Unfallflucht in der Nacht zu Neujahr (Mittwoch) in der Clamecystraße haben die Beamten der Polizeistation nun erste gute Hinweise zum möglichen Verursacher. Zwischen 2.30 und 3.30 Uhr sah ein Zeuge in Gelnhausen Roth auf der Leipziger Straße einen dunklen - vermutlich 3er - BMW fahren. Das Auto war vorne rechts an der Motorhaube und an der rechten Seite stark beschädigt und machte quietschende Geräusche. Es fehlten vorne der rechte Scheinwerfer und das Kennzeichen. In der Clamecystraße war ein in Höhe der Hausnummer 22 geparkter Renault Twingo offensichtlich beim Vorbeifahren aus Richtung Bahnhof kommend gerammt und gegen einen Zaun geschoben worden. Der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden von etwa 3.000 Euro gekümmert und war abgehauen. Die Polizei fragt nun, wo ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug, vermutlich ein dunkler BMW, weiteren Zeugen aufgefallen ist und wo sich das Auto jetzt befindet. Die Beamten gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass das Fahrzeug aus dem Raum Gelnhausen ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 06051 827-0 erbeten.

Offenbach, 03.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

