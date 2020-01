Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Feuer in Gaststätte,Fußgängerin liegt schwer verletzt im Krankenhaus, Taxi-Fahrer wurde ausgeraubt und so weiter

Kripo bittet um Hinweise:¬ Täter warfen Brandsatz in Cafe - Offenbach

(aa) Nach einem Feuer in einem Cafe an der Berliner Straße am Neujahrsmorgen gehen die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei nach erster Spurensuche von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Unbekannte hatten gegen 4.45 Uhr eine Scheibe der Gaststätte mit Steinen beschädigt und anschließend mindestens einen Brandsatz durch das Loch hineingeworfen. Dadurch wurde das Inventar in Brand gesetzt. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Kripo sucht nun Zeugen, die in der Silvesternacht um die Tatzeit herum Personen im Bereich der einstelligen Hausnummern gesehen haben. Die Täter haben vermutlich einige Minuten und mehrere Steinwürfe gebraucht, um ein Loch in die Scheibe zu schlagen. Die Kripo bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um weitere Hinweise.

Fahrrad wurde in Brand gesetzt - Eigentümer und Zeugen gesucht! - Dreieich/Sprendlingen

(aa) An Neujahr brannte gegen 14.40 Uhr in der Fichtestraße (Hausnummer 50) ein Fahrrad und eine Baumumgrenzung. Unbekannte hatten das in Höhe der Haltestelle an der Umgrenzung angeschlossene Rad offensichtlich durch Böller in Brand gesetzt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Dreieich suchen nun den Eigentümer des Velos sowie Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Unfallflucht: Fußgängerin schwer verletzt - weitere Zeugen gesucht! - Hanau/Klein-Auheim

(aa) Nachdem am Donnerstagmittag eine Fußgängerin bei einem Unfall im Reitweg schwer verletzt wurde, suchen die Unfallfluchtermittler weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen lief die Seniorin mit ihrem Rollator gegen 14 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz, als sie ein schwarzer Ford Transit beim Ausparken anfuhr. Die 80-Jährige stürzte zu Boden und liegt nun mit sehr schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Ford-Fahrer fuhr in Richtung Geleitstraße weg. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben dank eines Zeugens den mutmaßlichen Verursacher ermittelt. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Maintaler. Die Polizei bittet zur Klärung des genauen Unfallgeschehens weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Taxifahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht - Langenselbold

(fg) Am frühen Freitagmorgen wurde ein Taxifahrer in der Schloßstraße seiner Geldbörse und seines Handys beraubt. Zuvor hatte der 74-jährige Taxi-Lenker drei Unbekannte in Frankfurt-Sachsenhausen abgeholt und in die Schloßstraße nach Langenselbold gefahren. Als er kurz nach Mitternacht im Bereich der 20er-Hausnummern anhielt, griff einer der Männer von der Rückbank nach dem Fahrer und hielt ihn fest. Währenddessen schnappte sich einer der anderen Insassen das Handy und die Geldbörse. Mit ihrer Beute rannten die drei Männer im Alter von etwa 20 Jahre davon. Sie hatten dunkle Haare und sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der Räuber trug einen grauen Kapuzenpullover. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht - Bruchköbel

(fg) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen eines Vorfalls im Straßenverkehr, der sich bereits Anfang November in der Hauptstraße an einem dortigen Fußgängerüberweg ereignet hat. Am Freitag, 8. November, passierten zwei Erzieherinnen mit einer Kindergartengruppe ordnungsgemäß den Zebrastreifen in Höhe der Hauptstraße/Schreinergasse, als eine der Erzieherinnen aufheulendes Motorgeräusch wahrnahm und sah, wie ein Kleinwagen zwei vor dem Zebrastreifen wartende Fahrzeuge hupend überholte. Eine der Erzieherinnen stellte sich vor die Kinder und versuchte den Fahrer zum Anhalten zu bringen; dieser kam nur knapp vor den Kindern zum Stehen. Das Fahrzeug soll mindestens zwei wartende Fahrzeuge überholt haben. Der verantwortliche Autofahrer konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Daher suchen die Beamten der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße nun weitere Zeugen der Straßenverkehrsgefährdung und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

