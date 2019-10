Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl: Mann gibt sich als Handwerker aus

Mainz (ots)

Dienstag, 29.10.2019, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Bei einem 92-Jährigen klingelt ein Mann, der sich als Handwerker ausgibt. Der 92-Jährige lässt ihn in seine Wohnung und der angebliche Handwerker hält im gesamten Haus sein Smartphone an die Steckdosen um diese zu "überprüfen". Am nächsten Tag stellt der 92-Jährige fest, dass aus seinem Schreibtisch eine Geldbörse mit einer EC-Karte entwendet wurde. Von seinem Konto wurde Geld in Höhe eines dreistelligen Betrages abgehoben.

Personenbeschreibung:

- Männlich - ca. 180 cm - braune kurze Haare - blaue Augen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

