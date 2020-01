Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfall mit Verletzen: Vollsperrung der Bundesstraße 44 im Bereich Landesstraße 3262

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Derzeit Vollsperrung nach Unfall - Gemarkung Neu-Isenburg

(aa) Die Bundesstraße 44 in Richtung Frankfurt ist derzeit an der Anschlussstelle Zeppelinheim wegen eines Verkehrsunfalls kurz vor 16.30 Uhr auf der Landesstraße 3262 voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Fahrzeuge beteiligt, wobei es beim Linksabbiegen von der L 3262 auf die B 44 zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Dabei wurden vier Personen verletzt, eine Person davon wohl schwer. Die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettung sind vor Ort und die Unfallaufnahme dauert an.

Offenbach, 02.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

