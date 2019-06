Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Traktorfahrer rammt Mauer - Unfallflucht geklärt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 03.06.19, kurz nach 15:00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Polizeiinspektion Schifferstadt, dass soeben ein Traktorfahrer in der Speyerer Straße in Schauernheim zwei aneinandergrenzende Mauern beschädigt hatte und hiernach weiter in Richtung Dannstadt fuhr. Da sie sich das Kennzeichen gemerkt hatten, konnten die Beamten den Fahrer schnell bei einem nahegelegenen Landwirtschaftsbetrieb ermitteln. Der 57-jährige Beschuldigte erklärte, zwar ein Poltern gespürt zu haben. Er sei jedoch davon ausgegangen, lediglich über den Bordstein gefahren zu sein. Eine Berührung der Mauern will er nicht bemerkt haben. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich bei ihm nicht, allerdings wurde aufgrund der Sachschadenshöhe von ca. 10.000EUR in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auch bei ihm die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Da er keinen festen Wohnsitz in der BRD hat, wurde außerdem eine Sicherheitsleistung einbehalten.

