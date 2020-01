Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 04.01.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

Taxifahrer überfallen - Hanau

Am frühen Samstagmorgen, gegen fünf Uhr, wurde in Hanau ein 71-jähriger Taxifahrer aus Frankfurt ausgeraubt. Er hatte in Frankfurt zwei Fahrgäste aufgenommen und nach Hanau in die Leipziger Straße gefahren. Anstatt den Fahrpreis zu bezahlen, hielt ihn aber dort der eine Fahrgast von hinten fest und der Andere schlug ihn vom Beifahrersitz aus, bevor er die Geldbörse des Fahrers raubte. Beide Täter flüchteten danach zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte musste seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen und wurde dort stationär aufgenommen, die Höhe des Raubgutes ist noch nicht bekannt. Die beiden Räuber wurden als zirka 25-jährige junge, schlanke Männer mit nordafrikanischem Erscheinungsbild beschrieben, sie hätten dunkle Jacken, Jeanshosen und Käppis getragen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Personen, die Hinweise zu der Straftat geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 04.01.20, Müller, PvD

