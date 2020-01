Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 05.01.20

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wohnungsbrand mit drei Verletzten - Offenbach/Innenstadt

Am frühen Samstagabend kam es in einer Einraumwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße 59 in Offenbach zu einem Brand. Der 74 Jahre alte Wohnungsinhaber konnte sich retten, erlitt aber Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr evakuierte die übrigen Hausbewohner mit einer Drehleiter. Zwei weitere Bewohnerinnen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, der Sachschaden beträgt zirka 30.000.- Euro. Die Brandursache muss noch durch die Kriminalpolizei ermittelt werden.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 05.01.20, Arnd Bamberg, PHK und

