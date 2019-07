Polizeidirektion Hannover

POL-H: 38-Jähriger flüchtet vor der Polizei und wird nach Unfall bei Uetze festgenommen

Hannover (ots)

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend (11.07.2019) einen 38-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser mit seinem Audi A4 erst vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet und anschließend im Bereich der Ortschaft Wiedenrode (Kreis Celle) von der Fahrbahn abgekommen ist. Im Auto haben zudem zwei junge Erwachsene und eine Heranwachsende gesessen. Eine 20 Jahre alte Frau sowie die 17-Jährige sind durch den Unfall leicht verletzt worden.

Eine Zeugin hatte um 22:34 Uhr die Polizei alarmiert und berichtet, dass ein mit vier Personen besetzter Audi A4, dessen Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss steht, auf dem Weg nach Burgdorf ist. Gegen 22:55 Uhr fiel das Auto - dessen Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren - im Bereich Altmerdingsen (Uetze) einer Streifenwagenbesatzung auf. Als die Beamten es jedoch kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Mehrere Streifenwagen verfolgten den Audi daraufhin nach Hänigsen und von dort aus durch Schwüblingsen, Dollbergen und Uetze sowie über die Bundesstraßen (B) 188 in Richtung Peine und 214 in Richtung Braunschweig. Auf Höhe der B 444 bog der Audi schließlich nach links ab und befuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit die Verbindungsstraße in Richtung Wiedenrode (Landkreis Celle). Kurz vor der Ortschaft kam das Auto in einer Linkskurve jedoch von der Fahrbahn ab und landete in einem rechts an die Fahrbahn angrenzenden Feld. Dabei wurden die 20 Jahre alte Beifahrerin und die 17 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Der 20 Jahre alte Mitfahrer blieb unversehrt.

Während der Fahrt hatte der Fahrer mehrfach die komplette Fahrzeugbeleuchtung ausgeschaltet sowie rote Ampeln und Vorfahrtsregelungen missachtet und war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Zudem hatte er den drei Mitfahrern trotz mehrmaliger Aufforderung nicht gestattet, das Auto zu verlassen. Nach dem Unfall flüchtete der 38-Jährige in ein angrenzendes Feld, konnte jedoch mithilfe eines Polizeihubschraubers entdeckt und festgenommen werden. Eine Streifenbesatzung brachte ihn zur Polizeiwache, wo ihm unter anderem eine Blutprobe zur Feststellung einer Alkoholisierung entnommen wurde. Dort wurde auch festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Er muss sich nun wegen Freiheitsberaubung, fahrlässiger Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Kennzeichenmissbrauch und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizeiinspektion Burgdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, vor allem jene Autofahrer, die dem Audi auf seiner Flucht begegnet sind, sich unter der Rufnummer 05136 8861-4115 zu melden. /isc, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Isabel Christian

Telefon: 0511 109-1045

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell