Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 8

Stuttgart: Zeugen nach Schussabgabe auf der Autobahn gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf der A 8 München-Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Flughafen/Messe hat der 35-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Göppinger Kennzeichen am Sonntag gegen 12:20 Uhr aus dem geöffneten Fenster der Fahrertür mehrere Schüsse aus einer Pistole abgegeben. Er war dort vermutlich mit den Fahrern eines weiteren Mercedes mit Esslinger Kennzeichen und eines schwarzen BMW unterwegs. Alle drei Fahrzeuge fuhren anschließend am Autobahnkreuz Stuttgart auf die A 81 Richtung Singen ab.

Nachdem eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeidirektion dem schwarzen Mercedes zunächst verfolgt, dann aber aus den Augen verloren hatte, wurde das Fahrzeug mit der 35-Jährigen am Steuer in Geislingen an der Steige durch Beamte des dortigen Polizeireviers angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Autos stellten die Polizisten eine Schreckschusswaffe mit Knallpatronen sicher.

Autofahrer, die durch das Verhalten des Mercedes-Fahrers behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, zu melden.

