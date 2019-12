Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Schrottdiebe festgenommen; Ehningen: Bauwagen aufgebrochen; Weil der Stadt: Wohnungseinbruch; Sindelfingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Schrottdiebe festgenommen

Am Sonntagvormittag gegen 11:00 Uhr haben Beamte des Polizeireviers Sindelfingen auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Schwertstraße zwei 31 und 41 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Sie hatten zuvor den Zaun überstiegen und sich an einem Container mit Elektroschrott zu schaffen gemacht. Außer einem alten Radio hatten sie aber nichts mitgenommen. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ehningen: Bauwagen aufgebrochen

Im Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag hat ein unbekannter Täter im Bereich Eschbach, nördlich von Ehningen, einen Bauwagen aufgebrochen. Er hebelte die Metalltür des Wagens auf und entwendete daraus zwei Flachbildfernseher, eine Satellitenanlage und eine Laser-Leuchte im Wert von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Ehningen, Tel.07034/27045-0, entgegen.

Weil der Stadt: Wohnungseinbruch

Nach Aufhebeln eines Fensters ist ein Einbrecher in der Zeit von Samstag, 09:00 Uhr bis Sonntag, 10:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Besengasse eingestiegen. Im Haus durchsuchte er verschiedene Räume, fand aber offensichtlich nichts Stehlenswertes vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Sindelfingen: Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 15:30 und 20:20 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses in der Sonnenbergstraße aufgehebelt und anschließend im Haus mehrere Räume durchsucht. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

