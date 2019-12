Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zum Jagdunfall vom 06. September in Vaihingen an der Enz-Gündelbach

Ludwigsburg (ots)

Am 06. September hat sich - wie berichtet - im Bereich der Steinbachhofstraße in Gündelbach ein Jagdunfall ereignet. Der Pächter eines Maisfeldes hatte zwei Jäger damit beauftragt, während der Ernte aus dem Feld flüchtendes Schwarzwild zu erlegen. Als ein aufgescheuchtes Wildschwein das Maisfeld verließ, gaben ein 59 -jähriger und ein 73 Jahre alter Jäger jeweils mehrere Schüsse ab. Eines der Geschosse trat durch die Glasscheibe in die Kabine eines Traktors ein, in dem ein zwischenzeitlich 26-jähriger Fahrer und eine 18 Jahre alte Erntehelferin saßen. Der Fahrer wurde durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt. Die Erntehelferin erlitt durch herumwirbelnde Glassplitter leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nahm anschließend die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Anhand kriminaltechnischer Untersuchungen, die durch das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchgeführt wurden, konnte nunmehr festgestellt werden, dass das Geschoss, das in den Traktor eingedrungen war, aus der Waffe des 73-Jährigen stammte.

