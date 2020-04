Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht auf der Autobahnzufahrt- Frontalzusammenstoß

Bünde (ots)

(sls) Zu einer Unfallflucht im Gegenverkehr kam es am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Herforder Straße im Bereich der Autobahnzufahrt (AS Hiddenhausen) auf die BAB A 30. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 56-jähriger Mercedes Fahrer aus Steinfeld mit seinem Pkw die Herforder Straße in Richtung Bünde und beabsichtigte nach links auf die Autobahn BAB A 30 in Fahrtrichtung Osnabrück zu fahren. Nachdem die Ampelanlage für die Linksabbieger Grünlicht (grüner Pfeil) zeigte, fuhr der 56-Jährige in den Zufahrtsbereich um abzubiegen. Plötzlich kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem silbernen Fahrzeug aus Richtung Bünde entgegen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß im Zufahrtsbereich.

Nach der Kollision flüchtete der Verursacher direkt von der Unfallstelle in Richtung Herford, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Der flüchtige Fahrzeugführer wird mit ca. 25-30 Jahren beschrieben und trug einen 3-Tage-Bart. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um silbernen Pkw mit ausländischen Kennzeichen. Der Pkw war mit vier Personen besetzt. Da der Mercedes durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt wurde (ca. 7.000 Euro Sachschaden) ist davon auszugehen, dass auch das Fahrzeug des Unfallverursachers erhebliche Schäden aufweisen muss.

Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher und weiteren Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder Führer geben können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

