Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer prallt gegen Verkehrszeichen- Überholvorgang unterschätzt

Spenge (ots)

(sls) Auf der Wallenbrücker Straße in Spenge kam es am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 69-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt befand sich der Triumph-Fahrer in Fahrtrichtung Neuenkirchener Straße unterwegs. In der Höhe der Einmündung an der Reithalle befand sich vor dem Motorradfahrer ein langsam fahrender Trecker. Der 69-Jährige beabsichtigte den vor ihm fahrenden Traktorfahrer noch vor einer Verkehrsinsel zu überholen. Hierbei unterschätzte er die Entfernung zur Verkehrsinsel, so dass der Überholvorgang nicht mehr beendet werden konnte. Er stieß mit dem Motorrad gegen das dortige Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte über einen Grünstreifen hinweg gegen einen Holzzaun und einen größeren Stein. Letztendlich kam er einige Meter weiter erst zum Liegen. Der 69-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung des Unfalles.

