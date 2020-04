Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenhütte aufgebrochen- Täter nehmen Werkzeug mit

Löhne (ots)

(sls) An der Werrestraße in Löhne kam es in der Nacht zu Mittwoch (22.4.) zu einem Diebstahl aus einer Gartenhütte. Die Gartenhütte befindet sich im Außengelände einer betreuten Unterkunft. Durch einen Mitarbeiter wurde die Gartenhütte am Dienstagabend mit Vorhängeschlössern gesichert. In der Zeit bis Mittwochmorgen brachen Unbekannte die Schlösser auf und entwendeten aus der Gartenhütte mehrere Werkzeuge. Hierbei handelte es sich um verschiedene elektronische Sägen, einen Schwing-und Deltaschleifer. Der Wert des Diebesgutes wird mit ca. 800 Euro angeben. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall des Einbruches und bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch Verbleib der Werkzeuge machen können, sich zu melden (Tel. 05221-8880)

