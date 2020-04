Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Golf-Fahrer übersieht Radfahrer Sturz auf dem Radweg

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (22.4.) wurden die Polizei und ein Rettungswagen zu einem Unfall an die Vlothoer Straße in Herford gerufen. Gegen 07.30 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Löhne die Straße Auf'm Hellwege in Richtung Vlothoer Straße. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf dem Geh-/Radweg an der Vlothoer Straße ein 54-jähriger Radfahrer aus Herford, der in Richtung Exter unterwegs war. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen beabsichtigte der Löhner mit seinem VW Golf nach rechts auf die Vlothoer Straße einbiegen. Hierbei übersah er jedoch den von rechts kommenden Herforder mit seinem Fahrrad. Der 54-Jährige erkannte die Situation rechtzeitig und konnte durch eine Vollbremsung mit seinem Rad einen Zusammenstoß mit dem Golf vermeiden. Durch das starke Abbremsen stürzte er jedoch zu Boden und verletzte sich dabei an Armen und Beinen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

