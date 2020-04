Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flüchtiger Ladendieb kehrt zurück- Mitarbeiter erkennt Täter

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagabend (21.4.) gegen 20.40 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person einen Einkaufsmarkt an der Brunnenallee. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Marktes erkannte die Person als einen Ladendieb wieder, der am Samstagmittag (18.4.) gegen 13.00 Uhr aus dem Kassenbereich mehrere Zigarettenschachteln entwendete und anschließend jedoch flüchten konnte. Die Ermittlungen im Markt ergaben, dass der 34-jährige Beschuldigte auf einer Videoaufzeichnung zu erkennen war, wie er am Samstag die Schachteln aus dem Automaten geholt hat und sofort davon rannte. Den 34-Jährigen erwarten jetzt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl und ein Hausverbot für den Einkaufsmarkt.

