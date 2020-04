Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in mehrstöckiges Firmenobjekt- Armaturen und Kabel entwendet

Enger (ots)

(sls) Am Bustedter Weg in Enger kam es im Verlauf des Dienstages (21.4.) zu einem Einbruch in ein größeres Firmenobjekt. Durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde am Abend gegen 20.45 Uhr festgestellt, dass bislang unbekannte Täter aus dem Gebäude mehrere Gegenstände entwendeten. Die Täter drangen durch das Aufbrechen einer Metalltür in das Innere der Firma, die zur Zeit nicht in Betrieb ist. Dort wurden diverse Sanitäreinrichtungen und auch Kabel entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut vom Firmengelände in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Herford übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

